Стоматолог из Подмосковья Назилина дала совет, когда нужно удалять зубы мудрости

Зубы мудрости дантисты обычно удаляют только по объективным показаниям. К примеру, если они искривляют зубной ряд, являются источниками постоянной зубной боли или просто поражены кариесом. На это в беседе с РИА Новости указала заведующая стоматологическим отделением областной больницы подмосковных Люберец Ирина Назилина.

Также, по словам специалиста, причиной удалить пациенту зуб мудрости может стать неправильное прорезывание.

«То есть если расположение идет не ровно в зубном ряду, а в щеку, в небо, в десну, и здесь все зависит от особенностей аномалии», — рассказала Назилина.

В случае же, если зубы мудрости не беспокоят и стоят в зубном ряду ровно, то дантисты их не трогают, подчеркнула стоматолог. При этом, как обратила внимание Назилина, зубы мудрости прорезываются не у всех людей. Есть случаи с их полным отсутствием во рту.

«Фактически зачатки есть у всех, но это не значит, что зубы мудрости обязательно вырастут», — заключила врач.

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