Литва разместила «зубы дракона» возле моста на границе с Россией

Литва разместила «зубы дракона» и прочие укрепления возле моста на границе с Россией, сообщила пресс-служба Министерства обороны Литвы.

Как указано в сообщении, 5 сентября в Панемуне власти Литвы представили меры по укреплению моста Королевы Луизы и показали, как будет выглядеть заблокированный переход через реку Неман.

«Мост Луизы является собственностью Российской Федерации, поэтому сегодня мы можем устанавливать препятствия только перед мостом. Здесь движению вражеских сил смогли бы помешать наши ежи, «зубы дракона» и колючая проволока. Помимо всех перечисленных мер, еще предполагается установить резервные препятствия — предмостные укрепления в виде металлических балок», — говорится в сообщении.

Он добавил, что брод реки будет защищен минами, «зубами дракона», ежиками и колючей проволокой.

По данным Министерства обороны Литвы, меры контрмобильности снижают эффективность передвижения как вражеской пехоты, так и военной техники.

Ведомство отметило, что в случае вторжения противник столкнется с дополнительными трудностями и затратами времени на преодоление инженерных заграждений, что даст литовским вооруженным силам больше времени на подготовку к обороне.

Министр внутренних дел Агне Билотайте подчеркнула, что создание линии обороны является очередным шагом в усилении охраны государственной границы Литвы, которая также является внешней границей Европейского Союза и НАТО.

Согласно информации Министерства обороны, вблизи границ с Россией и Белоруссией планируется создать 27 парков инженерных средств. А также дополнительно приобрести «зубы дракона» на сумму около 2,5 млн евро.

Ранее сообщалось, что на ЗАЭС восстановили работу высоковольтной линии «Ферросплавная-1».