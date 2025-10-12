Стоматолог Назилина предупредила о способных менять цвет зубов продуктах

Стоматолог Ирина Назилина проинформировала о продуктах, влияющих на зубную эмаль. В интервью РИА Новости она подчеркнула , что черный чай и красное вино способны изменять цвет зубов.

Специалист подчеркнула, что блюда с красящими веществами могут негативно влиять на эмаль. Особенно вредны напитки, такие как черный кофе, чай и кока-кола.

«Также цвет эмали могут изменить специи: карри, куркума», — сказала Назилина.

Врач отметила, что красное вино является лидером по этому показателю. Для нейтрализации красящих веществ врач посоветовала пить чай или воду с лимоном.

