Стоматолог назвал продукты, которые быстрее всего разрушают пломбы
Стоматолог Магомедов: сахар и кислота повышают риск повторного кариеса
Некоторые популярные продукты могут значительно сократить срок службы зубных пломб, сообщил в беседе с «Лентой.ру» стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Назир Магомедов.
По словам специалиста, особенно вредной для пломб считается твердая пища — орехи, семечки в скорлупе, сухари и карамель. При частом употреблении такие продукты создают повышенную механическую нагрузку, из-за чего в материале пломбы появляются микротрещины, которые со временем могут привести к сколам или потере герметичности.
Отдельную опасность представляют липкие сладости: ириски, жевательные конфеты и тягучие десерты. Врач отметил, что они способны смещать пломбу, особенно если реставрация была выполнена недавно или занимает большую площадь зуба.
Также негативное влияние оказывают продукты и напитки с высокой кислотностью — газированные напитки, фруктовые соки, маринады и уксус. Кислая среда постепенно воздействует как на зубную эмаль, так и на сам пломбировочный материал, снижая его прочность и ухудшая сцепление с тканями зуба.
Кроме того, Магомедов обратил внимание на продукты с высоким содержанием сахара. Хотя они не повреждают пломбу напрямую, сахар способствует развитию вторичного кариеса по краям реставрации, что со временем приводит к нарушению герметичности и необходимости замены пломбы.
