Стоматолог назвала главную причину неприятного запаха изо рта

Неочевидные причины зловонного запаха изо рта — обезвоживание и курение. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявила врач-стоматолог Екатерина Цыбина.

Кроме того, по словам специалиста, неприятный запах возникает из-за налета на языке и зубного камня, которые часто остаются без внимания.

«Если человек соблюдает все правила гигиены, неприятный запах изо рта может быть вызван сухостью во рту из-за недостатка слюны», — добавила Цыбина.

По ее словам, сухость во рту возникает еще и из-за недостаточного употребления воды, дыхании через рот или курения. Стоматолог подчеркнула, что химические вещества в сигаретах меняют состав микрофлоры полости рта, что также приводит к неприятному запаху.

Но сухость во рту, отметила Цыбина, опасна не только этим. Она способна вызвать деминерализацию зубной эмали, развитие кариеса, воспаление пародонта и слизистых. В запущенных случаях появляются болевые ощущения при приеме пищи.

