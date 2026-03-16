Россияне специально едут лечить зубы в Китай из-за низких цен

В Алтайском крае набирают популярность стоматологические туры в Китай, передает портал «Бийский рабочий». Пациентам предлагают быстрое протезирование, полное сопровождение без языкового барьера, трансфер и проживание. Все это за цену, которая часто оказывается ниже, чем просто лечение в местных клиниках.

Основная причина ажиотажа — резкий рост цен на стоматологические услуги в России. С начала 2026 года они подорожали на 15-30%, и эксперты не исключают дальнейшего роста.

В Китае же, по словам организаторов туров, лечение обходится дешевле даже с учетом дороги. Этому способствуют налоговые послабления для медицинской отрасли, государственные дотации и производство материалов прямо в стране.

Однако эксперты предупреждают: стоматологические туры подходят не всем. Простые случаи, такие как установка коронок или протезирование, можно решить быстро, но сложное лечение требует длительного наблюдения. Формат «сделать все за несколько дней» здесь не работает, отмечают специалисты.

Кроме того, есть и юридические риски. Если возникнет конфликт или услуга окажется некачественной, разбираться придется по законам Китая. Пациентам советуют тщательно проверять клинику, читать договор на русском языке и заранее уточнять гарантии на случай осложнений после возвращения домой.

Ранее врач-стоматолог Елене Те посоветовала россиянам посещать стоматолога раз в полгода.