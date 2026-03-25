Стоматолог назвала ошибки, которые мешают лечению перед визитом к врачу

Главный врач группы компаний «Атрибьют», стоматолог-терапевт Тамара Кудзиева рассказала « Ленте.ру » о наиболее распространенных ошибках, которые пациенты совершают перед посещением стоматолога.

По словам специалиста, одной из самых частых проблем остается прием обезболивающих препаратов заранее, даже если боль еще терпима. Врач пояснила, что такие средства способны временно ослабить симптомы, однако одновременно затрудняют точное определение причины боли и могут усложнить диагностику.

Еще одной серьезной ошибкой стоматолог назвала самостоятельное использование антибиотиков. По ее словам, антибактериальные препараты без назначения специалиста не устраняют источник проблемы, а бесконтрольный прием повышает риск формирования устойчивости бактерий, что в дальнейшем может затруднить лечение.

Также Кудзиева обратила внимание на распространенную привычку откладывать визит к врачу до последнего момента. Она отметила, что зубная боль редко исчезает самостоятельно и чаще всего указывает на воспалительный процесс, который со временем усиливается.

Отдельно врач предостерегла от попыток скрыть симптомы перед осмотром с помощью полосканий, антисептических растворов или домашних средств. По ее словам, такие методы способны лишь временно уменьшить проявления проблемы, но не устраняют ее причину и иногда мешают постановке точного диагноза.

Ранее сообщалось, что эмоциональный срыв может стоить голоса.