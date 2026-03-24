Узелки на связках и психосоматика: врач рассказал, почему голос не восстанавливается

Представьте, что вы повысили голос в споре, сорвали связки на концерте любимой группы или просто «докричались» до хрипоты — и это навсегда. Фониатр Лев Рудин в беседе с NEWS.ru предупреждает : голос действительно можно сорвать так, что он уже не восстановится до прежнего звучания. И речь не только о физической травме, но и о более тонких материях — о стрессе, который способен «разладить» тончайшую настройку голосовых складок.

По его словам, самый очевидный механизм — механическое повреждение. Крик травмирует нежные ткани, вызывает воспаление, могут образоваться узелки, которые потом приходится удалять хирургически, причем с ювелирной точностью. Но есть и другой путь: психоневротические состояния, когда кажется, что связки физически здоровы, но они перестают подчиняться воле человека. Голос «садится» не из-за воспаления, а из-за стресса, и это, по словам врача, может быть даже опаснее.

Впрочем, тотальной немоты бояться не стоит. Как поясняет Рудин, способность говорить не исчезает. Меняются лишь акустические характеристики: голос может стать ниже, хриплее, глуше, потерять диапазон и мелодичность. Для большинства людей это просто повод перестать петь в караоке, но для тех, чья профессия напрямую завязана на голосе — учителей, певцов, дикторов, — такие изменения могут стать настоящей катастрофой.

По его мнению, если вы планируете сделать карьеру на публичных выступлениях, берегите связки так же, как скрипач бережет инструмент. Один эмоциональный срыв или сезонный крик на фоне простуды может изменить тембр на всю жизнь. В остальном же — дышите глубже, нервничайте меньше и не пытайтесь перекричать шумную компанию. Ваш голос дороже.

Ранее врач рассказала, почему не стоит разговаривать шепотом при простуде.