Стоматолог объяснила, как правильно пережевывать пищу
По словам врача-стоматолога-ортодонта, кандидата медицинских наук Яны Дьячковой, неправильное пережевывание пищи негативно сказывается на здоровье зубов и общем состоянии организма. В интервью «Ленте.ру» главный врач клиники ОФС объяснила, как правильно пережевывать пищу.
Дьячкова подчеркнула, что необходимо жевать пищу обеими сторонами челюсти. Она пояснила, что многие люди предпочитают использовать только одну сторону из-за привычки, проблем с прикусом, отсутствия зубов или пломб.
В результате, другая сторона челюсти остается практически бездействующей, что может привести к чрезмерной нагрузке на одни мышцы и ослаблению других, а также к асимметрии лица и со временем — к проблемам с челюстными суставами.
По мнению специалиста, рекомендуется пережевывать пищу попеременно, меняя стороны каждые несколько жевательных движений. Это обеспечит равномерное распределение нагрузки, тренировку мышц и здоровье височно-нижнечелюстного сустава.
Дьячкова также отметила важность тщательного пережевывания пищи. Она рекомендовала пережевывать каждый кусок не менее 15-20 раз, особенно если пища твердая или имеет волокнистую структуру. Такая привычка, уверена врач, способствует более легкому пищеварению и снижает нагрузку на желудочно-кишечный тракт.
