Стоматолог объяснила, как правильно пережевывать пищу

По словам врача-стоматолога-ортодонта, кандидата медицинских наук Яны Дьячковой, неправильное пережевывание пищи негативно сказывается на здоровье зубов и общем состоянии организма. В интервью «Ленте.ру» главный врач клиники ОФС объяснила , как правильно пережевывать пищу.

Дьячкова подчеркнула, что необходимо жевать пищу обеими сторонами челюсти. Она пояснила, что многие люди предпочитают использовать только одну сторону из-за привычки, проблем с прикусом, отсутствия зубов или пломб.

В результате, другая сторона челюсти остается практически бездействующей, что может привести к чрезмерной нагрузке на одни мышцы и ослаблению других, а также к асимметрии лица и со временем — к проблемам с челюстными суставами.

По мнению специалиста, рекомендуется пережевывать пищу попеременно, меняя стороны каждые несколько жевательных движений. Это обеспечит равномерное распределение нагрузки, тренировку мышц и здоровье височно-нижнечелюстного сустава.

Дьячкова также отметила важность тщательного пережевывания пищи. Она рекомендовала пережевывать каждый кусок не менее 15-20 раз, особенно если пища твердая или имеет волокнистую структуру. Такая привычка, уверена врач, способствует более легкому пищеварению и снижает нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

