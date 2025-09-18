Домашняя плесень оказалась тихим и очень опасным убийцей здоровья

Фото: [ «Плесень, мыши и дырки к соседям» — как живут люди в аварийных пятиэтажках/Медиасток.рф ]

Невидимые токсины обычной плесени способны запускать в организме опасные воспалительные процессы, нарушать работу мозга и энергетических станций клеток — митохондрий. Об этом предупредила врач Екатерина Дмитренко в беседе с RuNews24.ru, подчеркивая, что полностью избежать микотоксинов невозможно, но реально минимизировать их воздействие.

Эти вещества проникают в организм с воздухом, пищей и водой, причем в настолько малых концентрациях, что человек не чувствует ни вкуса, ни запаха, но даже крошечные дозы могут нанести серьезный вред.

Особую опасность представляет синергетический эффект разных видов плесени — токсины усиливают действие друг друга, и безопасного уровня их концентрации не существует. Примерно 28% людей имеют генетическую чувствительность к микотоксинам, что проявляется в виде хронической усталости, затуманенности сознания, болей в суставах, набора веса и респираторных проблем.

Однако даже остальные 72%, как подчеркнула врач, не застрахованы от последствий: плесень повреждает барьерные функции кишечника и гематоэнцефалический барьер, позволяя токсинам и непереваренным частицам пищи проникать в кровоток и мозг, что провоцирует хроническое воспаление и аллергические реакции.

Дмитренко предупредила, что ключевыми факторами риска является продолжительность воздействия, общая токсическая нагрузка на организм и состояние здоровья. Некачественное питание, дефицит витаминов и злоупотребление алкоголем ослабляют митохондрии, делая их более уязвимыми.

Для защиты эксперт рекомендует избегать помещений с повреждениями от воды, оперативно устранять протечки, обеспечивать хорошую вентиляцию и тщательно выбирать жилье с качественной пароизоляцией.

