Стоматолог объяснила причину неприятного запаха изо рта по утрам

Утреннее несвежее дыхание обусловлено изменениями в слюноотделении во время ночного отдыха, считает стоматолог Софина Ахмед. В интервью изданию Metro она выделила именно этот фактор как основную причину неприятного запаха изо рта после пробуждения.

По словам специалиста, в период сна выработка слюны существенно снижается, особенно если человек дышит через рот. Это приводит к активному размножению бактерий на поверхности языка и слизистой оболочке, что, в свою очередь, вызывает неприятный запах и ощущение горьковатого привкуса.

Соленый или металлический привкус по утрам, как отметила стоматолог, может указывать на проблемы с носовыми пазухами, спровоцированные инфекцией, аллергией или ринитом.

В подобных случаях слизь, стекая в горло, переносит бактерии и признаки воспалительного процесса. Кислый привкус, по ее словам, зачастую связан с ночным рефлюксом, когда желудочный сок поднимается в область горла, не вызывая при этом ощутимой изжоги.

Качество сна также оказывает влияние на свежесть дыхания, добавила врач. Апноэ, храп и частые ночные пробуждения искажают вкусовое восприятие и снижают чувствительность вкусовых рецепторов. В результате человек сталкивается не только с неприятным запахом изо рта после сна, но и с ухудшением способности различать вкусы в течение дня, заключила стоматолог.

