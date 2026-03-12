Стоматолог предупредила о рисках неправильной установки брекетов

Неправильная установка брекет-систем или ошибки при планировании ортодонтического лечения могут привести к серьезным осложнениям, включая потерю зубов. Об этом в беседе с « Лентой.ру » рассказала доктор медицинских наук, главный врач стоматологического отделения клиники АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Алина Дмитрова.

По словам специалиста, одним из возможных осложнений может стать утрата зуба. Такой риск возникает, если при составлении плана лечения не учитываются особенности костной ткани челюсти пациента — ее толщина и структура. Особенно часто подобные проблемы возникают при нарушениях прорезывания клыков.

Кроме того, серьезные последствия могут быть связаны с неправильной оценкой клинической ситуации. Например, при выраженной скученности зубов перед установкой брекетов иногда требуется удалить зубы мудрости или премоляры, чтобы освободить пространство для выравнивания зубного ряда. Если этого не сделать, места для правильного расположения зубов может оказаться недостаточно.

Врач также обратила внимание на риск преждевременного снятия брекетов. По ее словам, завершение лечения раньше времени может привести к деформации зубного ряда. В дальнейшем это способно вызвать проблемы с дисфункцией височно‑нижнечелюстного сустава, а также сопровождаться головными болями и нарушениями сна.

Специалист подчеркнула, что для снижения рисков важно тщательно планировать ортодонтическое лечение и соблюдать все рекомендации врача на протяжении всего периода ношения брекет-системы

Ранее стоматолог предупредила о связи между кариесом и заболеваниями мозга.