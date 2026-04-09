Стоматолог предупредила о скрытой опасности щелчков в челюсти

Щелчки в челюсти при разговоре, жевании или зевании могут быть признаком серьезных нарушений и требуют внимания специалиста. Об этом « Ленте.ру » сообщила стоматолог-ортопед клиники «Атрибьют» Нодира Сарсадских.

Как пояснила врач, подобные звуки возникают из-за смещения хрящевого диска внутри височно-нижнечелюстного сустава. По ее словам, щелчок свидетельствует о частичном вывихе, который может формироваться постепенно и долгое время не вызывать выраженного дискомфорта.

Специалист отметила, что по мере развития проблемы состояние способно ухудшаться: в определенный момент появляется боль при открывании рта. При этом неприятные ощущения и щелчки могут временно исчезнуть, что вводит человека в заблуждение. Однако, как подчеркнула врач, это не означает выздоровление, а, наоборот, может указывать на переход частичного смещения в более тяжелую форму.

Сарсадских предупредила, что игнорирование таких симптомов может привести к серьезным последствиям. В частности, у пациента может развиться ограничение подвижности челюсти, из-за чего он не сможет полноценно открывать рот.

