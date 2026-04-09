«Рисуйте носом цифры»: врач-офтальмолог раскрыла комплексы зарядки для глаз, которые помогают даже при косоглазии

Глаза устают к вечеру, а зрение падает? Офтальмолог Ольга Яшина уверена: проблема решается без операции. Нужно просто делать зарядку. Врач назвала два комплекса упражнений — для близоруких и для тех, кто просто «сажает» глаза за компьютером. Об этом сообщает «АиФ».

Первый комплекс — для тех, у кого уже диагностирована близорукость. «Метка на стекле»: рисуете маркером точку на окне, отходите на 30 см и переводите взгляд с метки вдаль. «Нос — даль»: смотрите на кончик носа, потом вдаль — 20 раз. «Активное моргание»: плотно зажмурились, потом широко открыли — так 5 раз. И «Движение пальца»: медленно подносите палец к носу, не отрывая взгляда.

Второй комплекс — для тех, у кого нет близорукости, но глаза «выгорают» к вечеру. «Набор цифр» — рисуете глазами цифры от 0 до 9. «Наблюдатель» — водите пальцем в разные стороны, следя за ним одними глазами. «Вращение» — крутите глазными яблоками по 20 раз в каждую сторону, плюс вверх-вниз и по диагонали. И «пальминг» — греете ладони, закрываете ими глаза на 5 минут.

Яшина честно признает: чуда не будет. Исследования не подтверждают кардинального улучшения зрения от гимнастики. Но небольшие позитивные сдвиги при ежедневных тренировках возможны. И эффект сохранится, только если делать зарядку регулярно — утром и вечером по 5–10 минут.

