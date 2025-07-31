Мисвак (сивак) – древнее природное средство для чистки зубов из веточек и корней дерева арак. Разжеванный конец превращается в щетку, которой чистят зубы. Эта практика, упоминаемая в хадисах и считающаяся сунной в исламе (пророк Мухаммад рекомендовал ее), сохраняется и сегодня, выйдя за пределы мусульманской общины. Купить мисвак легко в магазинах или онлайн, где часто утверждают о его превосходстве или равноценности современным щеткам и пастам. Однако ведущие стоматологи ставят под сомнение реальную эффективность мисвака. По словам врача-стоматолога Владимира Садовского, научные исследования, включая работы в Саудовской Аравии и Белоруссии, не выявили значимого снижения кариеса у его пользователей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что современные средства – щетка, паста и нить – демонстрируют гораздо более высокую эффективность в борьбе с бактериями полости рта. Мисвак же воздействует лишь на часть патогенной микрофлоры, причем эффект его кратковременен.

По мнению медика, использование мисвака сопряжено и с практическими недостатками. Жесткие волокна плохо очищают межзубные промежутки, могут травмировать десны и при длительном разжевывании – височно-нижнечелюстные суставы. Его характерный горчично-пряный вкус нравится не всем. Создать стойкий антибактериальный эффект, по мнению Садовского, способны только современные ополаскиватели, применяемые после стандартной чистки.

Хотя прямой вред мисвака не доказан, он не рекомендует его как эффективное гигиеническое средство. Эксперты подчеркивают, что проверенные и клинически испытанные средства (щетки, пасты, нити с одобрением ассоциации) гарантированно обеспечивают здоровье полости рта. Исторически подобные природные средства были полезны в отсутствие альтернатив, но сегодня, по словам Садовского, в них нет необходимости. Стоматологи призывают уважать культурную и религиозную традицию использования мисвака, но советуют не заменять им базовую гигиену, а при необходимости дополнять зубной нитью или жевательной резинкой без сахара.

Ранее он рекомендовал расширить средства за уходом за зубами.