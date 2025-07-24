Идеальные зубы: названы эффективные способы защиты от кариеса

Почетный президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский в разговоре с Общественной службой новостей развеял миф о достаточности базовой гигиены полости рта.

Специалист утверждает, что для реальной защиты от кариеса и болезней десен необходим расширенный арсенал средств. Джентльменский набор современного человека должен включать четыре компонента: щетку, пасту, зубную нить и ополаскиватель.

Врач делает акцент на обязательном использовании флосса, объясняя это физиологическими особенностями человеческого организма. Сила сжатия челюстей достигает 400 кг на квадратный сантиметр, что приводит к глубокому проникновению частиц пищи в межзубные пространства.

«За ночь в ротовой полости размножаются микробы, и многие из них могут вызывать воспаление в желудочно-кишечном тракте, если мы их проглотим. Поэтому желательно соблюдать гигиену рта по пробуждении — использовать качественную пасту и качественную щетку. Уже после завтрака прополоскали рот, использовали флосс, убрали остатки пищи между зубов и ждем обеда», — добавил специалист.

При этом Садовский предостерегает от длительного использования одних и тех же антибактериальных средств — микрофлора полости рта быстро адаптируется, снижая их эффективность.

Пасты и щетки желательно подбирать после консультации со специалистом.

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