Стоматологи из подмосковного Домодедово оказали медицинскую помощь бойцам на передовой
Фото: [Надежда Надточая]
Домодедовские врачи отправились на передовую, собрав походный комплект высокотехнологической медицинской аппаратуры. Их стоматологический кабинет работал ровно сутки в одном из реабилитационных центров Донбасса.
«Нужен был госпиталь со специальной техникой для лечения зубов. Сразу после того, как мы его нашли, собрали необходимые инструменты, переносной рентген-аппарат и поехали. Работали там ровно сутки. Познакомились с военными, много с ними говорили. Уже сегодня я могу точно сказать, что все бойцы — настоящие герои. Спасибо надо говорить не нам, а им. Они ежедневно совершают подвиги», — сказал главный врач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин.
Заведующий ортопедическим отделением Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Григорьев рассказал, что за сутки врачи успели принять всех пациентов. Кому-то была оказана терапевтическая помощь, другим — хирургическая. Бойцы благодарили врачей.
«Пользуясь случаем, хочу призвать всех медиков приезжать туда, помогать нашим солдатам. Людям, которые сегодня защищают Родину и нас с вами», — отметил врач — стоматолог-хирург-имплантолог Абдул Шарганов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что семьям бойцов СВО нужно помогать и в нестандартных случаях.