Стоматологи из подмосковного Домодедово оказали медицинскую помощь бойцам на передовой

«Нужен был госпиталь со специальной техникой для лечения зубов. Сразу после того, как мы его нашли, собрали необходимые инструменты, переносной рентген-аппарат и поехали. Работали там ровно сутки. Познакомились с военными, много с ними говорили. Уже сегодня я могу точно сказать, что все бойцы — настоящие герои. Спасибо надо говорить не нам, а им. Они ежедневно совершают подвиги», — сказал главный врач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин.