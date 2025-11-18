Стресс, экология и диагностика: врач назвал причины двукратного роста рака простаты

Согласно озвученным данным, в 2020 году было зарегистрировано 1,4 миллиона новых пациентов с этим диагнозом. Однако, по прогнозам экспертов, через 16 лет этот показатель может взлететь до 2,6 млн, что означает почти двукратное увеличение.

Как пояснил Артеменко, стремительный рост статистики обусловлен двумя ключевыми факторами. С одной стороны, свою роль играет позитивное развитие медицины — совершенствование методов диагностики позволяет выявлять заболевание на более ранних и излечимых стадиях.

С другой стороны, существует и тревожная причина: повсеместное ухудшение здоровья мужчин связано с негативными изменениями в образе жизни. Уролог указал на такие риски, как хронический стресс, снижение физической активности, неблагоприятная экологическая обстановка и несбалансированное питание.

При этом специалист призвал не поддаваться панике. Наиболее эффективной мерой профилактики и раннего выявления болезни он назвал регулярные и систематические визиты к урологу. Такой подход позволяет минимизировать риски или начать лечение на той стадии, когда оно с наибольшей вероятностью приведет к положительному результату.

