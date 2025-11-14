Ученые обнаружили парадоксальный защитный эффект глубокой старости от рака

Глубоко пожилой возраст может выступать неожиданным союзником в борьбе с онкологическими заболеваниями. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования специалистов Стэнфордского университета, опубликованные в авторитетном журнале Nature Aging (NA).

В ходе уникального эксперимента ученые на протяжении почти двух лет наблюдали за мышами, дожидавшимися крайне преклонного возраста. Исследователи искусственно запустили у всех подопытных животных, как молодых, так и старых, идентичные генетические изменения в клетках легких, провоцирующие рак.

Результаты оказались контринтуитивными: у молодых грызунов опухоли возникали почти в три раза чаще, развивались агрессивно и захватывали обширные области ткани. В то же время у их старых сородичей новообразования появлялись значительно реже и даже в случае возникновения демонстрировали медленный рост и оставались локальными.

По мнению авторов работы, определенные возрастные изменения в организме — а именно в регуляции генов, стабильности ДНК и функционировании иммунной системы — могут, вопреки устоявшимся представлениям, создавать естественный барьер для развития онкологии.

Особую роль в этом процессе играет ген PTEN: его блокировка резко ускоряла прогрессирование рака у молодых мышей, но практически не оказывала влияния на течение болезни у старых.

Данное исследование впервые демонстрирует, что глубокий возраст обладает не только факторами риска, но и уникальными защитными механизмами, способными подавлять канцерогенез.

Раскрытие этих природных механизмов защиты может привести к пересмотру подходов к моделированию рака и открыть новые пути для разработки терапевтических стратегий.

