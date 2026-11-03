Сухой воздух: офтальмолог назвал главные признаки того, что у ребенка падает зрение

С наступлением холодов родители часто замечают, что дети начинают щуриться или жаловаться на усталость глаз, и спешат винить во всем мороз. Однако, как подчеркнул в интервью радио Sputnik профессор, доктор медицинских наук и офтальмохирург Игорь Азнаурян, сам по себе холод зрение не портит.

По его словам, истинная причина осенних жалоб кроется в резкой смене образа жизни: световой день сокращается, мы реже бываем на улице, а с началом отопительного сезона воздух в квартирах становится критически сухим.

Исследования подтверждают прямую связь между временем, проведенным на свежем воздухе, и риском развития близорукости. У детей с миопией зрение часто прогрессирует сильнее именно в темные зимние месяцы, чем летом. Ситуацию усугубляет и возросшая нагрузка: у взрослых прибавляется работы за компьютером, а у школьников — уроков, из-за чего глаза могут быть заняты работой на близком расстоянии почти весь день. При этом усталость глаз — это еще не диагноз. Профессор Азнаурян предостерегает от паники: причину ухудшения зрения можно определить только на профессиональной диагностике в специализированной клинике, а не сводить все к гаджетам. Важно то, как долго ребенок смотрит вблизи без перерыва и соблюдает ли дистанцию до экрана.

Еще один скрытый враг — сухость. Когда мы смотрим в монитор, частота моргания падает, а из-за горячих батарей слезная пленка испаряется быстрее. В результате глаза начинают сохнуть, щипать, а картинка временами затуманиваться. Особого внимания требуют дети. В отличие от взрослых, ребенок не знает, как видят другие, и легко привыкает к размытому изображению, не жалуясь на проблему. Родителям стоит насторожиться, если сын или дочь щурится, подносит книгу вплотную к лицу, садится слишком близко к телевизору или жалуется на головную боль после уроков. Но даже полное отсутствие жалоб не гарантирует здоровья: детское зрение постоянно развивается, поэтому врачу важно проверить не только остроту, но и то, как глаза фокусируются и работают в паре.

Чтобы защитить зрение в осенне-зимний период, профессор дал четкие рекомендации. И детям, и взрослым необходимо делать перерывы во время работы за экраном, переводя взгляд вдаль. Детям младшего школьного возраста стоит отдыхать каждые 20–25 минут по 5–10 минут. Книгу или телефон лучше держать на расстоянии 30–40 сантиметров, а монитор расположить так, чтобы не приходилось наклоняться. Читать и работать нужно сидя, при хорошем освещении и без бликов. И главное — детям важно каждый день гулять, чередуя занятия в душном классе с активностью на улице.

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