Сухой воздух в помещениях снижает внимание и повышает риск простуды

Длительное пребывание в помещениях с низкой влажностью воздуха может вызвать сухость в носоглотке, раздражение глаз, снижение внимания и работоспособности, а также повышает риск простудных заболеваний. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что микроклимат жилых и общественных помещений определяется температурой, относительной влажностью и скоростью движения воздуха, и эти параметры сильно влияют на здоровье человека.

Согласно санитарным нормам, зимой температура в жилых комнатах должна колебаться от +18 до +24 °C в зависимости от региона. Пониженные показатели могут вызвать переохлаждение, снижение иммунитета и обострение хронических заболеваний, особенно у детей, пожилых людей и людей с ослабленным здоровьем.

Оптимальная относительная влажность воздуха зимой составляет 30–45 %, летом — 30–60 %. Роспотребнадзор уточнил, что длительное нахождение в условиях низкой влажности приводит к сухости слизистых, рези в глазах, ухудшению концентрации и общей работоспособности.

Ведомство также отметило, что скорость движения воздуха в помещении должна находиться в пределах 0,1–0,2 м/с. Чрезмерная скорость вызывает ощущение сквозняка, а слишком низкая — способствует накоплению пыли и других загрязняющих веществ.

Для поддержания допустимого микроклимата Роспотребнадзор рекомендует проверять работоспособность вентиляционных систем, при необходимости устанавливать местные системы вентиляции и регулярно проветривать помещения. Дополнительный эффект может дать наличие комнатных растений, которые способствуют улучшению качества воздуха.

