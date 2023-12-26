Сумели сохранить почку: Люберецкие урологи удалили гигантскую опухоль, сохранив женщине правую почку

Врачи Люберецкой больницы прооперировали пятидесятидвухлетнюю женщину, у которой обнаружили новообразование размером около восьми сантиметров рядом с правой почкой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Заведующий отделением урологии Люберецкой областной больницы Павел Никифоров рассказал, что было принято решение о проведении лапароскопической операции. Через четыре прокола удалось отделить опухоль от здоровых тканей, не затронув сосуды. Затем специалисты ушили образовавшееся ложе опухоли и восстановили кровоток.

Отмечается, что женщине повезло, что опухоль обнаружили вовремя, это позволило сохранить жизненно-важный орган. Врачи направили опухоль на гистологическое обследование, ее доброкачественность подтвердилась. На данный момент, женщина чувствует себя хорошо и уже выписана.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить жителей региона жизненно важными лекарствами.