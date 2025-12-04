«Свекла для ума»: популярный овощ оказался помощником в борьбе с болезнью Альцгеймера

Обыкновенная свекла может оказаться полезным продуктом в борьбе с болезнью Альцгеймера. К такому выводу пришли британские исследователи, проанализировавшие десятки научных работ о влиянии этого овоща на организм. Исследование опубликовано в научном журнале Nutrients.

Ученые установили, что биологически активные вещества свеклы способны влиять на ключевые процессы, связанные с когнитивными нарушениями. Речь идет об улучшении мозгового кровотока, снижении воспалительных реакций и уменьшении окислительного стресса.

В экспериментах на клетках и животных компоненты свеклы усиливали защиту нейронов от повреждений, улучшали работу клеточных энергостанций — митохондрий и снижали активность сигналов, запускающих воспаление.

Исследования с участием людей также показывают обнадеживающие результаты. Употребление свекольного сока повышало кровоснабжение именно тех областей мозга, которые страдают при развитии деменции. Наблюдения свидетельствуют, что люди, в чьем рационе больше растительных нитратов (которыми богата свекла), реже сталкиваются с ухудшением памяти.

При этом ученые отмечают, что прямых клинических доказательств пользы свеклы для уже заболевших пациентов пока нет, а результаты некоторых исследований противоречивы.

Однако специалисты считают этот овощ перспективным и безопасным элементом питания и призывают к масштабным клиническим испытаниям, чтобы окончательно понять его роль в защите здоровья мозга.

В качестве дополнительного бонуса концентрированный свекольный сок показал способность снижать артериальное давление у пожилых людей.

