Заговор против мяса: медицинский журнал призвал посадить мир на тотальную диету

Международная группа экспертов представила радикальный план трансформации глобальной продовольственной системы, предлагая сделать основой рациона людей растительные продукты, рыбу и курицу для спасения здоровья человечества и планеты. Об этом сообщает « КП» со ссылкой на The Lancet.

Согласно докладу комиссии EAT-Lancet, опубликованному в медицинском журнале The Lancet, текущие модели питания признаны главной причиной распространения хронических болезней, включая диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Одновременно современная агропромышленная система объявлена ключевым фактором, ускоряющим климатические изменения, загрязнение водных ресурсов и усиление социального неравенства.

Для решения проблемы ученые предлагают осуществить масштабный переход к новому типу питания. Основу рациона должны составить овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, а также рыба и мясо птицы. Потребление красного мяса, согласно плану, необходимо сократить в среднем на 50%, а сахара — более чем на 50%. Производство мяса жвачных животных должно уменьшиться примерно на 30%, тогда как производство фруктов, овощей, орехов и бобовых — вырасти на 63%.

Финансовые затраты на такую глобальную трансформацию продовольственных систем эксперты оценивают в $200–500 млрд ежегодно. В качестве инструментов для перехода рассматриваются меры фискального регулирования, включающие введение целевых налогов на вредные продукты и субсидирование производства полезных.

