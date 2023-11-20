Светлана Стригункова: программы поддержки помогают привлечь врачей в Подмосковье

О программах для медработников рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Зампред напомнила, что в Московской области медикам предлагают как региональные, так и муниципальные меры поддержки. Так, в прошлом году по поручению губернатора была запущена программа компенсации аренды жилья. Сейчас ей уже пользуются более десяти тысяч человек.

«Вторая программа — «Приведи друга» — тоже пользуется спросом. У нас традиционно в Красногорск очень много врачей по этой программе приходят, в Сергиев Посад, Раменское, Реутов и Пушкино», — отметила Светлана Стригункова.

Главы округов активно вводят дополнительные меры. Среди самых популярных — компенсация аренды врачам тех специальностей, которые не включены в областную программу. Также востребованы: предоставление жилья, помощь в устройстве детей в детские сады, доплаты студентам колледжей и компенсационные выплаты — «подъемные» для новых сотрудников. Например, в Егорьевске выплата составляет сто тысяч рублей, в Балашихе — двести тысяч рублей. В Красногорске введена система ежемесячных доплат.

В этом году появилось новое направление работы — медотряды. Главные врачи подмосковных учреждений посещают медвузы других регионов и приглашают студентов на практику в Московскую область. В текущем году практику в Подмосковье прошли сорок три человека, тридцать девять из них планируют вернуться сюда на работу.

Также зампред напомнила о целевом обучении. В этом году выпуск врачей, завершивших целевое обучение, составил 378 человек, их количество будет расти.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить жителей Московской области жизненно важными лекарственными препаратами.