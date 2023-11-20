Светлана Стригункова: программы поддержки помогают привлечь врачей в Подмосковье

Здоровье
Антон Чернов

Фото: [Антон Чернов]

Привлечение медицинских кадров обсудили на совещании губернатора Андрея Воробьева с региональным правительством и главами городских округов.

О программах для медработников рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Зампред напомнила, что в Московской области медикам предлагают как региональные, так и муниципальные меры поддержки. Так, в прошлом году по поручению губернатора была запущена программа компенсации аренды жилья. Сейчас ей уже пользуются более десяти тысяч человек.

«Вторая программа — «Приведи друга» — тоже пользуется спросом. У нас традиционно в Красногорск очень много врачей по этой программе приходят, в Сергиев Посад, Раменское, Реутов и Пушкино», — отметила Светлана Стригункова.

Главы округов активно вводят дополнительные меры. Среди самых популярных — компенсация аренды врачам тех специальностей, которые не включены в областную программу. Также востребованы: предоставление жилья, помощь в устройстве детей в детские сады, доплаты студентам колледжей и компенсационные выплаты — «подъемные» для новых сотрудников. Например, в Егорьевске выплата составляет сто тысяч рублей, в Балашихе — двести тысяч рублей. В Красногорске введена система ежемесячных доплат.

В этом году появилось новое направление работы — медотряды. Главные врачи подмосковных учреждений посещают медвузы других регионов и приглашают студентов на практику в Московскую область. В текущем году практику в Подмосковье прошли сорок три человека, тридцать девять из них планируют вернуться сюда на работу.

Также зампред напомнила о целевом обучении. В этом году выпуск врачей, завершивших целевое обучение, составил 378 человек, их количество будет расти.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить жителей Московской области жизненно важными лекарственными препаратами.

Актуально
Подмосковье