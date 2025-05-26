Священник Островский пояснил, почему аборт является грехом для мужчин

Он добавил, что не следует все сваливать на мужчин, однако часты ситуации, когда женщина решает прервать беременность по той причине, что рядом с ней слабый мужчина, то есть алкоголик, тот, кто бьет, нередко безответственный, который «сделал ребенка и убежал, испугался».

Ранее священник Береговой заявил, что выплаты беременным школьницам помогут сохранить жизнь.