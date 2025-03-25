В российском регионе беременным школьницам выплатят по 100 тыс. рублей: священник назвал возможные последствия

Губернатор Орловской области распорядился выплачивать беременным школьницам региона по 100 тыс. рублей в качестве социальной поддержки. Ранее такая мера поддержки уже была утверждена для беременных студенток техникумов и вузов. Полезна ли эта инициатива или же она чревата последствиями, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал священнослужитель Владислав Береговой.

По его словам, есть как положительная, так и отрицательная сторона закона.

«Прекрасно в этом указе то, что те старшеклассницы, которые, как говорится, «залетели» до окончания школы, возможно, будут мотивированы этими средствами, чтобы не совершить аборт. Это поможет некоторое время не думать, где взять деньги на пеленки, молочные смеси и все остальное», — пояснил отец Владислав интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако это может стать мотивацией к тому, чтобы начать вести раннюю половую жизнь и родить ребенка ради выплаты, продолжил священнослужитель.

«Но все же эта сумма не такая большая, и мотивироваться ею сможет разве только кто-нибудь из достаточно неблагополучной семьи, как принято говорить. Поэтому здесь, скорее всего, речь будет идти о сохранении уже зачатой жизни. И в данном случае Церковь приветствует, поскольку мы убеждены, что жизнь начинается с момента зачатия. Мы делаем все возможное для того, чтобы девочки и женщины не делали абортов. Если эта сумма поможет сохранить ребенка, то и слава Богу», — отметил священник.

Кроме того, продолжил отец Владислав, этот указ в каком-то смысле легализует добрачные, то есть блудные, отношения.

«Церковь, основывая свое мнение на словах Спасителя, очень жестко относится к блудным отношениям. В Писании говорится, что блудники Царства Божьего не наследуют, и мы категорически настаиваем на том, что любые интимные отношения могут быть только лишь в браке, законно зарегистрированном», — добавил священнослужитель.

Он подчеркнул, что инициатива не легализует добрачные отношения, а просто помогает сохранить ребенка парам, которые уже начали жить вне брака, поскольку ребенок не должен умирать и к греху блуда не должен добавляться грех убийства беззащитного малыша.

«Мне кажется, что первыми в очереди на получение этого пособия станут как раз те категории граждан Российской Федерации, в которых приняты ранние браки и ранние добрачные отношения. Возможно, именно они этой инициативе рукоплещут стоя, как говорится. Ну и хорошо, пусть граждан России будет как можно больше. «Плодитесь и размножайтесь», — говорит Господь Бог. Только в рамках законодательства, которое ограничивает интимные отношения без согласия до 18 лет и с согласия до 16 лет», — заключил отец Владислав.

Ранее священник объяснил, допустимо ли христианам покупать на Пасху дубайский кулич.