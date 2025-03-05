Свыше 10 тыс. донаций совершили жители Нижегородской области за два месяца

Свыше 10 тыс. донаций совершили жители Нижегородской области за первые два месяца этого года. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что это около 7,3 тыс. донаций цельной крови, свыше 2,5 тыс. донаций плазмы и примерно 400 донаций тромбоцитов.

Отмечается, что с начала текущего года к донорскому движению присоединились уже девять тысяч жителей региона. Из общего количества доноров свыше 8,7 тыс. человек сдают кровь постоянно, примерно 350 человек стали донорами впервые.

Добавляется, что с начала года почти 160 донорам Нижегородской области был вручен нагрудный знак «Почетный донор России». В настоящее время в регионе проживает уже свыше 29 тыс. человек, удостоенных указанного высокого звания.

Ранее сообщалось, что более пятисот человек стали почетными донорами в Московской области в 2024 году.