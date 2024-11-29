Более пятисот человек стали почетными донорами в Московской области в этом году

В 2024 году звание «Почетный донор России» получили 518 жителей Подмосковья, в общей сложности в регионе проживают более 28 тысяч почетных доноров. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Благодаря развитому донорскому движению, регион полностью обеспечен кровью и ее компонентами. Также важно отметить, что 98% донаций выполняются на безвозмездной основе», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Узнать подробнее о правилах присвоения звания «Почетный донор России» можно на сайте. Напомним, что жители региона могут сдать кровь и ее компоненты в учреждениях службы крови и во время выездных донорских акций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.