Свыше 10 тысяч высокотехнологичных операций провели в Подмосковье в этом году

С начала текущего года в тридцати семи больницах Подмосковья провели свыше десяти тысяч высокотехнологичных операций, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Как напомнила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева, такие операции в медучреждениях региона проводятся по пятнадцати профилями, в том числе по урологии, онкологии, нейрохирургии и сердечно-сосудистой хирургии.

Чаще всего в регионе проводят эндопротезирование, имплантацию кардиостимуляторов, удаление опухолей и стентирование сосудов. Для оказания такой помощи необходимы современное оборудование и высококвалифицированные медицинские специалисты.

Высокотехнологическая помощь в больницах региона оказывается бесплатно. Направление дает лечащий врач при наличии у пациента соответствующих показаний.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев навестил пациентов Московского областного хосписа.