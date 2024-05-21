Свыше 10 тысяч высокотехнологичных операций провели в Подмосковье в этом году
Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения МО]
С начала текущего года в тридцати семи больницах Подмосковья провели свыше десяти тысяч высокотехнологичных операций, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Как напомнила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева, такие операции в медучреждениях региона проводятся по пятнадцати профилями, в том числе по урологии, онкологии, нейрохирургии и сердечно-сосудистой хирургии.
Чаще всего в регионе проводят эндопротезирование, имплантацию кардиостимуляторов, удаление опухолей и стентирование сосудов. Для оказания такой помощи необходимы современное оборудование и высококвалифицированные медицинские специалисты.
Высокотехнологическая помощь в больницах региона оказывается бесплатно. Направление дает лечащий врач при наличии у пациента соответствующих показаний.
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