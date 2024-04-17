Свыше 120 медиков получили работу в Подмосковье по программе «Приведи друга» в этом году

В этом году по программе «Приведи друга» на работу в Подмосковье вышли 124 медицинских специалиста, рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

«Отмечу, что наиболее востребована эта программа у медицинских сестер, фельдшеров, участковых терапевтов, хирургов и участковых педиатров»», — подчеркнула она.

Как напомнили в министерстве здравоохранения Московской области, программа «Приведи друга» действует в регионе с 2022 года. В ее рамках медицинский специалист может получить премию до пятидесяти или двадцати пяти тысяч рублей за приглашение в свою медорганизацию врача, фельдшера или медсестры.

Кроме того, в Подмосковье продолжается реализация программы «Модернизация первичного звена», задачей которой является организация оказания медпомощи рядом с местом жительства, обучения или работы, учитывая потребности всех жителей региона.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства Детского клинического центра в Красногорске.