Свыше 120 «земских врачей» и «земских фельдшеров» начали работать в Подмосковье с начала года

В Московской области продолжается реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» для привлечения медицинских кадров в отдаленные территории.

С начала текущего года работать в Подмосковье начали свыше ста двадцати таких специалистов, сообщила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова. Ее слова приводит пресс-служба регионального Минздрава.

«С начала года в наши медорганизации трудоустроился 121 «земский доктор» и «земский фельдшер». А всего в этом году мы планируем привлечь почти 250 медработников», — уточнила она.

По программе «Земский доктор» медицинские работники могут получить единовременную выплату до 1,5 миллиона рублей, а «Земский фельдшер» — 750 тысяч рублей. Для участия в программе нужно обратиться в отдел кадров медицинской организации. Актуальный перечень должностей опубликован по ссылке.

Кроме того, в Московской области действуют и другие меры социальной поддержки медицинских работников, в том числе программы «Земля врачам», «Социальная ипотека». Также для терапевтов, педиатров и врачей общей практики предусмотрена губернаторская доплата в размере до тридцати двух тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указывал, что в Подмосковье пришло время для трансформации стоматологической службы.