Свыше 1,4 миллиона детей прошли профосмотры в Подмосковье за год

Более 1,4 миллиона детей прошли профилактические медицинские осмотры в Подмосковье в прошлом году, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

«От заботы о здоровье детского населения региона зависит наше будущее, поэтому это один из приоритетов в нашей работе», — подчеркнула она.

Светлана Стригункова, слова которой приводит пресс-служба министерства здравоохранения Московской области, напомнила, что заболевания, которые были выявлены на ранней стадии, эффективнее поддаются лечению.

После осмотра врач-педиатр заносит заключение о состоянии здоровья ребенка в электронную систему ЕМИАС. Родитель может изучить документы в любое удобное время в электронной медкарте.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в Мытищах.