SHOT: россияне стали массово жаловаться на «легкую» эпидемию COVID-19

В России сильно распространилась болезнь, своими симптомами напоминающая COVID-19, только в более легкой форме. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Очень многие люди жалуются на то, что заболевают некой болезнью, которая по своим симптомам схожа с COVID-19. У них болит голова, проявляется вялость, возникает ломота во всем теле, при этом температура не поднимается выше, чем 37,5 градуса. При этом совершенно нет таких симптомов, как боль в горле и насморк, которые характерны для острой респираторно-вирусной инфекции. Они больше похожи на COVID-19, только в сильно облегченном его варианте.

«Продолжительность болезни — от трех до пяти дней, но состояние усталости и вялости длится до двух недель. У некоторых также ощущается першение в горле, а голос становится гораздо грубее», — указано в микроблоге.

Все жалобы на болезнь появляются после общения с уже заболевшим человеком, что говорит о крайне высокой степени ее контагиозности. Люди говорят, что во время такого заболевания совершенно ничего не могут делать на протяжении нескольких дней, выпадая из активной жизни.

Ранее сообщалось о том, что новый препарат, защищающий от COVID-19, может выйти уже в следующем году. Вакцину под названием «Гам-VLP-мультивак» планируют выпускать в виде инъекций, а также в назальной форме.