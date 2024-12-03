Свыше 170 тыс. исследований провели в «Поездах здоровья» в Нижегородской области в этом году

Свыше 170 тыс. различных исследований провели специалисты «Поездов здоровья» с начала текущего года в Нижегородской области. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Подчеркивается, что это дало возможность обнаружить у жителей региона более девяти тысяч первичных случаев заболеваний и назначить необходимое лечение.

Уточняется, что в «Поездах здоровья» ведут приемы кардиологи, неврологи, офтальмологи, эндокринологи, хирурги, урологи, гинекологи, онкологи, терапевты и прочие узкие специалисты. В этом году они провели уже свыше 77,5 тыс. консультаций. Всего в «Поездах здоровья» медпомощь получили более 45 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что около 30 тысяч пенсионеров воспользовались бесплатной доставкой на диспансеризацию в Подмосковье.