Свыше 18 тысяч человек стали донорами в Подмосковье в этом году

В Подмосковье с начала текущего года кровь и ее компоненты сдали уже восемнадцать тысяч человек, две тысячи из них стали донорами впервые. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Как рассказала главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп, число людей, готовых стать донорами, в Подмосковье растет каждый год. Это позволяет увеличить запасы.

«Отметим, что 95 процентов людей сдают кровь на безвозмездной основе. С начала года было проведено свыше 23 тысяч донаций крови и ее компонентов», — подчеркнула она.

Напомним, в переливании крови нуждаются люди с ожогами, онкологией, серьезными травмами, в том числе пострадавшие в авариях, а также новорожденные с различными патологиями.

Подразделения Московского областного центра крови работают в Орехово-Зуево, Щелково, Воскресенске и Подольске. Помимо этого, в двадцати двух округах региона отделения переливания крови есть в составе медучреждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве современного госпиталя в Балашихе.