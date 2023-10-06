Свыше 180 тысяч жителей Подмосковья прошли скрининг на рак полости рта в этом году

С начала этого года скрининг на рак полости рта в Подмосковье прошли свыше 180 тысяч человек, сообщила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова. Ее слова приводит пресс-служба областного министерства здравоохранения.

«У 315 пациентов было обнаружено онкологическое заболевание полости рта, из них у 123 удалось обнаружить онкологию на ранних — первой и второй — стадиях», — уточнила она.

Стригункова подчеркнула, что своевременная диагностика позволяет вовремя обнаружить опасные заболевания. Все пациенты, у которых в ходе скрининга выявили онкологию, были направлены на лечение.

Диагностика новообразований полости рта — люминесцентная стоматоскопия — в Московской области проводится в рамках проекта «Стоматполиклиника: перезагрузка». Во время процедуры врач использует очки и специальную лампу, которая направляется в полость рта пациента. Если есть отклонения от нормы, то такие участки светятся иначе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, когда в Подмосковье откроется современный детский госпиталь.