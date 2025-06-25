Свыше 20 ФАПов еще откроются в Рязанской области до конца года

В Рязанской области активно реализуется программа развития первичного медицинского звена. За два года в регионе значительно улучшилась доступность медпомощи для сельских жителей. Об этом сообщает издание 7info.

Отмечается, что на данный момент в регионе построено 46 ФАПов и две врачебные амбулатории. Кроме того, до конца 2025 года откроется еще 22 модульных ФАПа, строительство которых ведется в 12 муниципальных образованиях.

Поясняется, что строительство ведется по современным модульным технологиям, учреждения будут полностью оснащены необходимым оборудованием и подключены к инженерным сетям. Возле ФАПов будет благоустроена территория.

По словам главы региона Павла Малкова, качество и доступность медпомощи не должны зависеть от места жительства. Реализация нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» позволяет Рязанской области создать современную систему первичного звена здравоохранения, что особенно важно для жителей отдаленных сельских территорий. До конца года регион получит дополнительно 22 современных медицинских пункта.

Ранее сообщалось, что в Талдомском округе открыли обновленный фельдшерско-акушерский пункт.