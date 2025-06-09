В Талдомском округе открыли обновленный фельдшерско-акушерский пункт

В селе Новоникольское Талдомского округа после ремонта возобновил работу фельдшерско-акушерский пункт, в нем строители провели внутреннюю отделку, заменили инженерные сети, установили новую мебель и не только. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Благодаря ремонту ФАПа в селе Новоникольское получить консультацию фельдшера и пройти диагностику в комфортных условиях и рядом с домом смогут почти 2 тыс. человек, из них 180 детей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ФАПе пациентов принимает фельдшер. Там они смогут пройти первый этап диспансеризации, вакцинацию против инфекционных болезней, записаться на телемедицинскую консультацию. Помимо этого, в округе планируют организовать выездной прием специалистов.

Отметим, что записаться на прием в ФАП можно по номеру 122 и через региональный портал Госуслуг «Здоровье».

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