Свыше 200 камней обнаружили хирурги в желчном пузыре жительницы Подмосковья

«Учитывая множественность камней, <…> было принято решение удалить весь желчный пузырь. Малоинвазивная операция проводилась через четыре небольших по размеру прокола и длилась около сорока минут. Желчный пузырь оказался целиком заполнен разнокалиберными камнями», — сказал специалист.