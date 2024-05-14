Свыше 200 камней обнаружили хирурги в желчном пузыре жительницы Подмосковья
Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения МО]
Хирурги Коломенской больницы удалили из желчного пузыря сорокалетней женщины свыше двухсот камней разного калибра, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Как рассказал хирург Дмитрий Егоров, «находку» врачи обнаружили случайно, когда пациентка проходила ультразвуковое обследование из-за другого заболевания.
«Учитывая множественность камней, <…> было принято решение удалить весь желчный пузырь. Малоинвазивная операция проводилась через четыре небольших по размеру прокола и длилась около сорока минут. Желчный пузырь оказался целиком заполнен разнокалиберными камнями», — сказал специалист.
Сейчас пациентку уже выписали домой под наблюдение хирурга.
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