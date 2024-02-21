Свыше 2,2 миллиона телемедицинских консультаций провели в Подмосковье за год

Свыше 2,2 миллиона телемедицинских консультаций провели в Подмосковье в минувшем году, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Чаще всего в 2023 году онлайн-консультации с врачами проводились по итогам прохождения диспансеризации, а также с целью продления электронного рецепта и повторной консультации по итогам пройденного лечения и сдачи анализов, уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

«Телемедицина позволяет пациенту получить консультацию со специалистом в любом удобном месте — достаточно иметь подключение к интернету», — подчеркнула Светлана Стригункова.

Она отметила, что в Подмосковье с помощью телемедицины также можно закрыть больничный лист. Светлана Стригункова напомнила, что онлайн-консультация с врачом возможна только после первичного очного посещения специалиста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе ввели новую меру поддержки медиков.