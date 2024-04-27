Свыше 220 детей прошли лечение в обновленном санаторном отделении НИКИ детства

Уже двести двадцать три ребенка прошли лечение в обновленном санаторном отделении Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ), сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Напомним, отделение открылось в феврале после капремонта. Лечение там проходят пациенты от трех до четырнадцати лет с орфанными заболеваниями, а также дети, которые перенесли в том числе бронхиальную астму и бронхиты.

Как отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева, в санаторном отделении установлено все необходимое оборудование и сформирована команда специалистов, включая узкопрофильных.

Единовременно пребывать в санаторном отделении могут сорок пять детей. Программа реабилитации проводится бесплатно, направление на нее дает лечащий врач.

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