Свыше 230 единиц реабилитационного оборудования получили больницы Подмосковья в этом году

В этом году в медицинские учреждения Подмосковья поступило более 230 единиц реабилитационного медоборудования, рассказала первый зампред областного правительства Светлана Стригункова. Ее слова приводит пресс-служба регионального Минздрава.

«С начала года мы поставили в подмосковные больницы и поликлиники 234 единицы реабилитационной техники, а всего за три года — 505 аппаратов на общую сумму 635 миллионов рублей», — уточнила она.

Реабилитационное оборудование закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение» и федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

Так, в этом году почти в тридцать больниц региона поступили в том числе тренажеры для разработки кистей рук, реабилитации нижних конечностей, роботизированный реабилитационный комплекс, а также системы для диагностики двигательной патологии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, когда начнется строительство областной больницы в Балашихе.