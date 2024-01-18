Свыше 2,5 тысячи детей прошли лечение в отделении аллергологии и иммунологии НИКИ детства за год

Более 2,5 тысяч детей прошли лечение в отделении аллергологии и иммунологии НИКИ детства за год, сообщила врач аллерголог-иммунолог Екатерина Никонова. Ее слова приводит пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Отделение открылось в начале прошлого года. Оно укомплектовано современным диагностическим оборудованием и совмещает в себе круглосуточный и дневной стационары.

«Лечение у нас проходят дети до восемнадцати лет. <…> Мы проводим нашим пациентам полный спектр анализов, а также выполняем введение подкожного иммуноглобулина», — рассказала заведующая отделением Екатерина Никонова.

В отделении аллергологии и иммунологии НИКИ детства оказывают помощь несовершеннолетним пациентам с различными диагнозами, в том числе аллергическим ринитом, бронхиальной астмой, атопическим дерматитом и крапивницей.

Медицинская помощь в отделении оказывается бесплатно — по полису ОМС. Направление на лечение выдает врач при наличии показаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская областная детская больница будет достроена к лету.