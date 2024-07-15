Свыше 34 тысяч младенцев прошли неонатальный скрининг в Подмосковье в этом году

Более тридцати четырех тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье с начала текущего года, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Данное обследование позволяет выявить тридцать шесть генетических заболеваний, чтобы вовремя начать лечение, отметил глава областного Минздрава.

Как напомнили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области, исследование проводится путем забора крови из пятки младенца. Если выявляются отклонения от нормы, то медики связываются с родителями новорожденных и разъясняют порядок их дальнейших действий.

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