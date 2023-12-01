Свыше 340 здоровых детей от матерей с ВИЧ родились в Подмосковье с начала года

Более 340 здоровых детей от матерей с ВИЧ-инфекцией появились на свет в Подмосковье с начала года, сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Как отметил главврач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин, раннее обнаружение заболевания играет большую роль в сохранении здоровья, особенно это важно для женщин, которые планируют беременность.

«Мы регулярно призываем всех жителей Подмосковья проходить диагностику ВИЧ, тем более это занимает не больше пятнадцать минут, абсолютно бесплатно и анонимно. <…> Терапия, соблюдение рекомендаций специалистов <…> позволяют женщине, имеющей положительный ВИЧ-статус, родить здорового ребенка», — подчеркнул Пронин.

Информацию о рекомендациях молодым родителям и беременным с положительным ВИЧ-статусом можно найти по ссылке. Там же есть данные о том, где можно анонимно пройти обследование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реализации в Подмосковье масштабной программы обновления системы здравоохранения.