Свыше 380 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в этом году

В Подмосковье с начала года диспансеризацию прошли уже более 380 тысяч местных жителей, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Она напомнила, что регулярное прохождение обследования помогает выявлять заболевания на ранних стадиях, кроме того, диспансеризация и профилактические осмотры позволяют определять основные факторы риска и развития недугов.

По словам Светланы Стригунковой, с начала года заболевания, о которых пациенты ранее не догадывались, были выявлены у семи тысяч жителей региона.

Как уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области, в ходе диспансеризации было выявлено три тысячи случаев сердечно-сосудистых заболеваний, четыреста случаев сахарного диабета и девяносто — онкологии.

Записаться на диспансеризацию можно через региональный портал «Здоровье», по номеру 122 или в поликлинике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как в регионе развивают сферу здравоохранения.