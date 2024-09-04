Свыше 400 тыс. доз вакцины против гриппа поставлено в Нижегородскую область

В России стартовала прививочная кампания против гриппа, а в Нижегородскую область в рамках ее доставлено 420 тыс. доз вакцины против этого вируса. Об этом сообщила pravda-nn.ru.

Уточняется, что в регион поступило свыше 160 тыс. доз вакцины отечественного производства для детей и 257 тыс. доз — для взрослых. Все они обладают расширенным спектром защиты.

Отмечается, что для формирования коллективного иммунитета нужно вакцинировать 60% населения. В текущем году вакцинировать от вируса планируется 1,8 млн жителей Нижегородской области, включая 375 тыс. детей.

Добавляется, что традиционно прививочная кампания проходит в течение всей осени и заканчивается 1 декабря.

Ранее врач-терапевт Зарема Тен пояснила, что поможет защитить организм от вирусов в осенний сезон.