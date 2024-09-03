Терапевт Тен пояснила, что поможет защитить организм от вирусов в осенний сезон

Наступил осенний сезон, что означает, что скоро организмы жителей России подвергнутся испытанию первыми холодами и заморозками и, соответственно, подъемом вирусных заболеваний. Врач-терапевт Зарема Тен рассказала, что угрожает здоровью в осенний сезон и каким образом можно от этого защититься. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По ее словам, осенью организм человека становится уязвимым перед разными вирусами и инфекциями. С похолоданием и увеличением влажности воздуха начинается сезон простуд, гриппа и прочих респираторных заболеваний. Поэтому перед наступлением осенних холодов людям следует пройти несколько важных медобследований, которые поспособствуют подготовке организма к сезонным изменениям, прежде всего сдать общий анализ крови. Он позволяет обнаружить скрытые воспалительные процессы в организме и оценить общий уровень иммунитета.

Медик добавила, что также необходимо соблюдать некоторые рекомендации: сделать прививку от гриппа, в первую очередь людям, находящимся в группе риска, а также сделать свой рацион питания более сбалансированным, содержащим достаточный объем витаминов и минералов, включая витамин C и цинк, не забывать о физической нагрузке.

По ее мнению, также необходимо помнить о соблюдении гигиены – регулярном мытье рук, использовании антисептиков и ношении масок в людных местах, а также избегать переохлаждения и перегрева, соблюдать режим сна.

Ранее эпидемиолог Наталья Стопина объяснила рост зараженных COVID-19 в Москве сезонностью.