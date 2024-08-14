Свыше 450 двойняшек родились в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала года родились 456 двойняшек и четыре тройни, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Глава областного Минздрава напомнил, что в регионе созданы все условия для комфортного ведения беременности и родов.

«Роддома и перинатальные центры региона оснащены современной медтехникой необходимой для оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным», — подчеркнул Алексей Сапанюк.

В министерстве здравоохранения Московской области отметили, что узнать более подробную информацию о системе родовспоможения в региона можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил медиков из Подмосковья, которые сейчас оказывают помощь местным жителям в Курской области.